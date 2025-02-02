Челпанова (Бурко) Евгения Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Челпанова (Бурко) Евгения Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

Отец
Бурко Иван Васильевич08.04.1908 г.р.
Мать
Шикунова Галина Семёновна10.06.1923 г.р.
Супруги
Челпанов Дмитрий ЕгоровичНеизвестно г.р.
Дети
Челпанова Анна ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Челпанова Юлия ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бурко Иван Васильевич

Мать: Шикунова Галина Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Челпанова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Челпанов Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Челпанова Юлия Дмитриевна

Отец ребёнка: Челпанов Дмитрий Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челпанов Дмитрий Егорович

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