Челпанова (Бурко) Евгения Ивановна
женский, родилась Неизвестно
ОтецБурко Иван Васильевич08.04.1908 г.р.
МатьШикунова Галина Семёновна10.06.1923 г.р.
Супруги
Челпанов Дмитрий ЕгоровичНеизвестно г.р.
Дети
Челпанова Анна ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Челпанова Юлия ДмитриевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бурко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Челпанова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Челпанов Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Челпанова Юлия Дмитриевна
Отец ребёнка: Челпанов Дмитрий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно