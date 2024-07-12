Батров Максуд — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батров Максуд

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Батров Нигмат

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батрова (Абдулина) Дина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батров Фарит

Мать ребёнка: Батрова (Абдулина) Дина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батров Ильдар

Мать ребёнка: Батрова (Абдулина) Дина

Смерть
Неизвестно

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