Батров Максуд
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Батров Нигмат
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Батрова (Абдулина) Дина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батров Фарит
Мать ребёнка: Батрова (Абдулина) Дина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батров Ильдар
Мать ребёнка: Батрова (Абдулина) Дина
Смерть
Неизвестно