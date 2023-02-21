(Якимова) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Якимова) Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Якимов Александр Иванович

Мать: Мария Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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