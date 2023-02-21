Якимов Александр Иванович
Место рожденияНо́вые Зя́тцы, Russia
Дата рождения01.05.1877
Дата смерти05.05.1961
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1877
Отец: Якимов Иван Самсонович
Мать: не указана
Но́вые Зя́тцы, Russia
вятская губерния Малмыжский уезд Узинская волость село Новых Зятцев. Был из зажиточной крестьянской семьи. Ушел из дома с "одними сапогами за плечами" при попытке родителей выгодно его женить.
Работа или профессия
Около 1905
Ново-Николаевск. Транссибирская магистраль.«Механик», господин Машинист, машинист паровоза
Рождение ребёнка
1906
Сын: Якимов Пётр Александрович
Мать ребёнка: Мария Антоновна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Мария Антоновна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Александра Александровна
Мать ребёнка: Мария Антоновна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Якимов Георгий Александрович
Мать ребёнка: Мария Антоновна
Бракосочетание
?.12.1916
Жена: Якимова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Гончаров Надежда Александровна
Мать ребёнка: Якимова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
29.10.1927
Дочь: Шестеров Лидия Александровна
Мать ребёнка: Якимова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Якимова Мария Ивановна
Смерть
05.05.1961
Гнался во дворе за козой и сломал ногу. Перелом зажил, но впоследствии развилась опухоль