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Якимов Александр Иванович

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Место рождения

Но́вые Зя́тцы, Russia

Дата рождения

01.05.1877

Дата смерти

05.05.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1877

Отец: Якимов Иван Самсонович

Мать: не указана

Но́вые Зя́тцы, Russia
вятская губерния Малмыжский уезд Узинская волость село Новых Зятцев. Был из зажиточной крестьянской семьи. Ушел из дома с "одними сапогами за плечами" при попытке родителей выгодно его женить.
Работа или профессия
Около 1905
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Ново-Николаевск. Транссибирская магистраль.«Механик», господин Машинист, машинист паровоза
Рождение ребёнка
1906

Сын: Якимов Пётр Александрович

Мать ребёнка: Мария Антоновна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Мария Антоновна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: Мария Антоновна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Якимов Георгий Александрович

Мать ребёнка: Мария Антоновна

Бракосочетание
?.12.1916

Жена: Якимова Мария Ивановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Гончаров Надежда Александровна

Мать ребёнка: Якимова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
29.10.1927

Дочь: Шестеров Лидия Александровна

Мать ребёнка: Якимова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якимова Мария Ивановна

Смерть
05.05.1961
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Гнался во дворе за козой и сломал ногу. Перелом зажил, но впоследствии развилась опухоль
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