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Воскресенский Захарий Ефимович

Место рождения

Voskresenskoye, Cherepovetskiy rayon, Vologodskaya oblast', Russia

Дата рождения

1804

Дата смерти

После 1873

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Ефим Алексеевич

Мать: Ульяна Васильевна

Voskresenskoye, Cherepovetskiy rayon, Vologodskaya oblast', Russia
Рождение ребёнка
15.11.1842

Сын: Воскресенский Михаил Захарьевич

Мать ребёнка: Воскресенская Марья Максимова

с. Средний Двор, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1843

Дочь: Розова Мария Захаровна

Мать ребёнка: Воскресенская Марья Максимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воскресенский Александр Захарович

Мать ребёнка: Воскресенская Марья Максимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воскресенский Иван Захарович

Мать ребёнка: Воскресенская Марья Максимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воскресенский Никанор Захарьевич

Мать ребёнка: Воскресенская Марья Максимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воскресенский Ареф Захарович

Мать ребёнка: Воскресенская Марья Максимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воскресенский Евфимий Захарович

Мать ребёнка: Воскресенская Марья Максимова

Работа или профессия
Неизвестно
священник Христорождественской церкви с. Федотово-Раменье Череповецкого уезда Новгородской губ. (1856–1864)
Смерть
После 1873
Череповецкий уезд (?), Новгородская губерния
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