Воскресенский Захарий Ефимович
Место рожденияVoskresenskoye, Cherepovetskiy rayon, Vologodskaya oblast', Russia
Дата рождения1804
Дата смертиПосле 1873
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Ефим Алексеевич
Мать: Ульяна Васильевна
Voskresenskoye, Cherepovetskiy rayon, Vologodskaya oblast', Russia
Рождение ребёнка
15.11.1842
Сын: Воскресенский Михаил Захарьевич
Мать ребёнка: Воскресенская Марья Максимова
с. Средний Двор, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1843
Дочь: Розова Мария Захаровна
Мать ребёнка: Воскресенская Марья Максимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воскресенский Александр Захарович
Мать ребёнка: Воскресенская Марья Максимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воскресенский Иван Захарович
Мать ребёнка: Воскресенская Марья Максимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воскресенский Никанор Захарьевич
Мать ребёнка: Воскресенская Марья Максимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воскресенский Ареф Захарович
Мать ребёнка: Воскресенская Марья Максимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воскресенский Евфимий Захарович
Мать ребёнка: Воскресенская Марья Максимова
Работа или профессия
Неизвестно
священник Христорождественской церкви с. Федотово-Раменье Череповецкого уезда Новгородской губ. (1856–1864)
Смерть
После 1873
Череповецкий уезд (?), Новгородская губерния