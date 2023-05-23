Воскресенская Марья Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смерти20.08.1864
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Максим Алексеев
Мать: Агафья Ефимова
Рождение ребёнка
15.11.1842
Сын: Воскресенский Михаил Захарьевич
Отец ребёнка: Воскресенский Захарий Ефимович
с. Средний Двор, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1843
Дочь: Розова Мария Захаровна
Отец ребёнка: Воскресенский Захарий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воскресенский Александр Захарович
Отец ребёнка: Воскресенский Захарий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воскресенский Иван Захарович
Отец ребёнка: Воскресенский Захарий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воскресенский Никанор Захарьевич
Отец ребёнка: Воскресенский Захарий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воскресенский Ареф Захарович
Отец ребёнка: Воскресенский Захарий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воскресенский Евфимий Захарович
Отец ребёнка: Воскресенский Захарий Ефимович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.08.1864