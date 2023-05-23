Воскресенская Марья Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воскресенская Марья Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

20.08.1864

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Максим Алексеев

Мать: Агафья Ефимова

Рождение ребёнка
15.11.1842

Сын: Воскресенский Михаил Захарьевич

Отец ребёнка: Воскресенский Захарий Ефимович

с. Средний Двор, Череповецкий уезд, Новгородская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1843

Дочь: Розова Мария Захаровна

Отец ребёнка: Воскресенский Захарий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воскресенский Александр Захарович

Отец ребёнка: Воскресенский Захарий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воскресенский Иван Захарович

Отец ребёнка: Воскресенский Захарий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воскресенский Никанор Захарьевич

Отец ребёнка: Воскресенский Захарий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воскресенский Ареф Захарович

Отец ребёнка: Воскресенский Захарий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воскресенский Евфимий Захарович

Отец ребёнка: Воскресенский Захарий Ефимович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.08.1864
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