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(Пекичева) Параскева Ивановна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.10.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

Вычислено 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1887

Отец: Пекин Иван Иванович

Мать: Пекичева Евдокия Макариевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1887 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.215-276об. | 41
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
21.10.1887
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1887 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.215-276об. | 41
Смерть
Неизвестно

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