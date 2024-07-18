Фомин Константин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.11.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1931
Сын: Фомин Юрий Константинович
Мать ребёнка: (Грекова Фомина) Мария Александровна
Рождение ребёнка
27.12.1936
Дочь: (Фомина Коновалова) Нина Константиновна
Мать ребёнка: (Грекова Фомина) Мария Александровна
Рождение ребёнка
27.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Грекова Фомина) Мария Александровна
Рождение ребёнка
20.12.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Грекова Фомина) Мария Александровна
Смерть
03.11.1982