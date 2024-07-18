Фомин Константин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Константин Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.11.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1931 г.р.
1936 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1931

Сын: Фомин Юрий Константинович

Мать ребёнка: (Грекова Фомина) Мария Александровна

Рождение ребёнка
27.12.1936

Дочь: (Фомина Коновалова) Нина Константиновна

Мать ребёнка: (Грекова Фомина) Мария Александровна

Рождение ребёнка
27.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Грекова Фомина) Мария Александровна

Рождение ребёнка
20.12.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Грекова Фомина) Мария Александровна

Смерть
03.11.1982

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