Сашкина Александра Иванова
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.05.1912
Муж: Сашкин Тихон (Львов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.10.1913
Дочь: Мария Тихонова
Отец ребёнка: Сашкин Тихон (Львов)
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1914
Дочь: Пелагея Тихонова
Отец ребёнка: Сашкин Тихон (Львов)
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно