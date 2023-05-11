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Сашкина Александра Иванова

Место рождения

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
14.05.1912

Муж: Сашкин Тихон (Львов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.10.1913

Дочь: Мария Тихонова

Отец ребёнка: Сашкин Тихон (Львов)

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1914

Дочь: Пелагея Тихонова

Отец ребёнка: Сашкин Тихон (Львов)

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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