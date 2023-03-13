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Акшенцовъ Трофимъ

Место рождения

Муратова, Арзамаскаго уезда

Дата рождения

1755

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Акшенцовъ Тимофей

Мать: Акшенцова Федора Афонасьева

Муратова, Арзамаскаго уезда
Рождение ребёнка
1782

Сын: Акшенцовъ Гаврила

Мать ребёнка: Акшенцова Домна Павлова

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Акшенцова Домна Павлова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Акшенцовъ Ефремъ

Мать ребёнка: Акшенцова Домна Павлова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Акшенцова Домна Павлова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Акшенцова Домна Павлова

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акшенцова Домна Павлова

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