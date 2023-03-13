Акшенцовъ Трофимъ
Место рожденияМуратова, Арзамаскаго уезда
Дата рождения1755
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Акшенцовъ Тимофей
Муратова, Арзамаскаго уезда
Рождение ребёнка
1782
Сын: Акшенцовъ Гаврила
Мать ребёнка: Акшенцова Домна Павлова
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Акшенцова Домна Павлова
Рождение ребёнка
1786
Сын: Акшенцовъ Ефремъ
Мать ребёнка: Акшенцова Домна Павлова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Акшенцова Домна Павлова
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Акшенцова Домна Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акшенцова Домна Павлова