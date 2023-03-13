Акшенцова Домна Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акшенцова Домна Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Акшенцовъ Гаврила

Отец ребёнка: Акшенцовъ Трофимъ

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Акшенцовъ Трофимъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Акшенцовъ Ефремъ

Отец ребёнка: Акшенцовъ Трофимъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Акшенцовъ Трофимъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Акшенцовъ Трофимъ

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акшенцовъ Трофимъ

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