Акшенцова Домна Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Сын: Акшенцовъ Гаврила
Отец ребёнка: Акшенцовъ Трофимъ
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Акшенцовъ Трофимъ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Акшенцовъ Ефремъ
Отец ребёнка: Акшенцовъ Трофимъ
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Акшенцовъ Трофимъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Акшенцовъ Трофимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акшенцовъ Трофимъ