Акшенцова Федора Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Акшенцовъ Тимофей
Муратова, Арзамаскаго уезда
Рождение ребёнка
1755
Сын: Акшенцовъ Трофимъ
Отец ребёнка: Акшенцовъ Тимофей
Муратова, Арзамаскаго уезда
Рождение ребёнка
1757
Сын: Акшенцовъ Сидоръ
Отец ребёнка: Акшенцовъ Тимофей
Муратова, Арзамаскаго уезда
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Акшенцовъ Тимофей
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Долинина Елена
Отец ребёнка: Акшенцовъ Тимофей
Орловка
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Леонтьева Ненила
Отец ребёнка: Акшенцовъ Тимофей
Орловка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акшенцовъ Тимофей