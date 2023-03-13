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Акшенцова Федора Афонасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Акшенцовъ Тимофей

Муратова, Арзамаскаго уезда
Рождение ребёнка
1755

Сын: Акшенцовъ Трофимъ

Отец ребёнка: Акшенцовъ Тимофей

Муратова, Арзамаскаго уезда
Рождение ребёнка
1757

Сын: Акшенцовъ Сидоръ

Отец ребёнка: Акшенцовъ Тимофей

Муратова, Арзамаскаго уезда
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Акшенцовъ Тимофей

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Долинина Елена

Отец ребёнка: Акшенцовъ Тимофей

Орловка
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Леонтьева Ненила

Отец ребёнка: Акшенцовъ Тимофей

Орловка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акшенцовъ Тимофей

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