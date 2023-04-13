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Зиньковская Акилина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

08.03.1909

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1844

Сын: Зиньковский Николай Васильевич

Отец ребёнка: Зиньковский Василий Емельянович

Рождение ребёнка
10.10.1851

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Зиньковский Василий Емельянович

Рождение ребёнка
31.01.1854

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Зиньковский Василий Емельянович

Рождение ребёнка
01.06.1856

Сын: Зиньковский Иван Васильевич

Отец ребёнка: Зиньковский Василий Емельянович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Зиньковский Василий Емельянович

Рождение ребёнка
14.06.1863

Дочь: Нефедова Феврония Васильевна

Отец ребёнка: Зиньковский Василий Емельянович

Рождение ребёнка
15.10.1868

Дочь: Кривошеева Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Зиньковский Василий Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиньковский Василий Емельянович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.03.1909
Причина смерти: старость
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