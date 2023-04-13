Зиньковская Акилина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти08.03.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1844
Сын: Зиньковский Николай Васильевич
Отец ребёнка: Зиньковский Василий Емельянович
Рождение ребёнка
10.10.1851
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Зиньковский Василий Емельянович
Рождение ребёнка
31.01.1854
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Зиньковский Василий Емельянович
Рождение ребёнка
01.06.1856
Сын: Зиньковский Иван Васильевич
Отец ребёнка: Зиньковский Василий Емельянович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Зиньковский Василий Емельянович
Рождение ребёнка
14.06.1863
Дочь: Нефедова Феврония Васильевна
Отец ребёнка: Зиньковский Василий Емельянович
Рождение ребёнка
15.10.1868
Дочь: Кривошеева Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Зиньковский Василий Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.03.1909
Причина смерти: старость