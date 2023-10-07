Алексеев Михаил Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Михаил Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Алексеева Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Алексеева Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Алексеева Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Алексеева Екатерина Степановна

Смерть
Неизвестно
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