Алексеева Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Екатерина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Алексеев Михаил Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Алексеев Михаил Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Алексеев Михаил Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Алексеев Михаил Евдокимович

Смерть
Неизвестно
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