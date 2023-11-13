Красильников Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1970
Дочь: Красильникова Ирина Геннадьевна
Мать ребёнка: Глухова Тамара Сергеевна
Рождение ребёнка
07.09.1971
Дочь: Красильникова Светлана Геннадьевна
Мать ребёнка: Глухова Тамара Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красильников Сергей Геннадьевич
Мать ребёнка: Глухова Тамара Сергеевна
Смерть
Неизвестно