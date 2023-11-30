Чёрная Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чёрная Мария

Место рождения

Севастополь, Украинская ССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
05.12.1909

Дочь: Чевтаева Бася Аврумиусеевна

Отец ребёнка: Чёрный Наум

Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Наумовна

Отец ребёнка: Чёрный Наум

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чёрный Моисей Наумович

Отец ребёнка: Чёрный Наум

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чёрный Михаил Наумович

Отец ребёнка: Чёрный Наум

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чёрный Наум

Смерть
Неизвестно
Севастополь, Украинская ССР
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