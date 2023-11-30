Чёрная Мария
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1909
Дочь: Чевтаева Бася Аврумиусеевна
Отец ребёнка: Чёрный Наум
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Наумовна
Отец ребёнка: Чёрный Наум
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чёрный Наум
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чёрный Наум
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чёрный Наум
Смерть
Неизвестно