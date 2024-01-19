Чевтаева (Чёрная) Бася Аврумиусеевна
Место рождения
Дата рождения05.12.1909
Дата смерти22.11.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1909
Отец: Чёрный Наум
Мать: Чёрная Мария
Рождение ребёнка
29.12.1931
Сын: Чевтаев Владимир Леонидович
Отец ребёнка: Чевтаев Леонид Фёдорович
Рождение ребёнка
04.08.1934
Дочь: Вирбуль Евгения Леонидовна
Отец ребёнка: Чевтаев Леонид Фёдорович
Акт №2680 от 10.08.1934 | Первомайский (Сталинский) район, ул. Электрозаводская
Рождение ребёнка
23.04.1936
Отец ребёнка: Чевтаев Леонид Фёдорович
Бракосочетание
20.07.1959
Акт №80 от 20.07.1959
Работа или профессия
Неизвестно
Продавец | Палатка (м. Семёновская)
Работа или профессия
Неизвестно
Курьер бухгалтерии | Гастроном №1 (м. Смоленская)
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Образование
Неизвестно
Без образования
Смерть
22.11.1989
Причина смерти: Рак легких | Акт №1216 от 22.11.1989
Похороны
Неизвестно
Преображенское кладбище