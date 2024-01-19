Чевтаева (Чёрная) Бася Аврумиусеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чевтаева (Чёрная) Бася Аврумиусеевна

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Место рождения

Севастополь, Украинская ССР

Дата рождения

05.12.1909

Дата смерти

22.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1909

Отец: Чёрный Наум

Мать: Чёрная Мария

Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
29.12.1931

Сын: Чевтаев Владимир Леонидович

Отец ребёнка: Чевтаев Леонид Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.08.1934

Дочь: Вирбуль Евгения Леонидовна

Отец ребёнка: Чевтаев Леонид Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Акт №2680 от 10.08.1934 | Первомайский (Сталинский) район, ул. Электрозаводская
Рождение ребёнка
23.04.1936

Сын: Чевтаев Лев Леонидович

Отец ребёнка: Чевтаев Леонид Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
20.07.1959

Муж: Чевтаев Леонид Фёдорович

Акт №80 от 20.07.1959
Работа или профессия
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Продавец | Палатка (м. Семёновская)
Работа или профессия
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Курьер бухгалтерии | Гастроном №1 (м. Смоленская)
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Образование
Неизвестно
Без образования
Смерть
22.11.1989
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Рак легких | Акт №1216 от 22.11.1989
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Преображенское кладбище
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