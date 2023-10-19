Карышева (Голикова) Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карышева (Голикова) Дарья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1819

Сын: Карышев Александр Федорович

Отец ребёнка: Карышев Федор Андреевич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Карышев Николай Федорович

Отец ребёнка: Карышев Федор Андреевич

Рождение ребёнка
1826

Сын: Карышев Михаил Федорович

Отец ребёнка: Карышев Федор Андреевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Карышев Сергей Федорович

Отец ребёнка: Карышев Федор Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
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