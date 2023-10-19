Карышева (Голикова) Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1819
Сын: Карышев Александр Федорович
Отец ребёнка: Карышев Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Карышев Николай Федорович
Отец ребёнка: Карышев Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Карышев Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Карышев Федор Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно