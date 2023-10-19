Карышев Федор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиПосле 1839
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Карышев Андрей
Рождение ребёнка
10.07.1819
Сын: Карышев Александр Федорович
Мать ребёнка: Карышева Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Карышев Николай Федорович
Мать ребёнка: Карышева Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Карышева Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Карышева Дарья Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1839