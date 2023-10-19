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Карышев Федор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

После 1839

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Карышев Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1819

Сын: Карышев Александр Федорович

Мать ребёнка: Карышева Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Карышев Николай Федорович

Мать ребёнка: Карышева Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Карышев Михаил Федорович

Мать ребёнка: Карышева Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Карышев Сергей Федорович

Мать ребёнка: Карышева Дарья Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1839
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