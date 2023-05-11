Богданова (Чучалина) Агриппина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Чучалина) Агриппина Ильинична

Место рождения

Тигрицкое, Минусинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Чучалин Илья

Мать: не указана

Тигрицкое, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
17.01.1896

Муж: Богданов Павел Никитич

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.12.1896

Сын: Богданов Иван Павлович

Отец ребёнка: Богданов Павел Никитич

Рождение ребёнка
23.11.1900

Сын: Богданов Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Богданов Павел Никитич

Рождение ребёнка
09.01.1903

Сын: Богданов Пётр Павлович

Отец ребёнка: Богданов Павел Никитич

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.10.1905

Сын: Богданов Никита Павлович

Отец ребёнка: Богданов Павел Никитич

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.09.1907

Дочь: Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Богданов Павел Никитич

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.02.1910 ст.

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Богданов Павел Никитич

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1912

Сын: Богданов Фаддей Павлович

Отец ребёнка: Богданов Павел Никитич

Рождение ребёнка
17.01.1914 ст.

Сын: Богданов Григорий Павлович

Отец ребёнка: Богданов Павел Никитич

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.07.1916

Сын: Богданов Филипп Павлович

Отец ребёнка: Богданов Павел Никитич

Рождение ребёнка
09.07.1918

Сын: Богданов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Богданов Павел Никитич

Смерть
Неизвестно
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