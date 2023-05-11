Богданова (Чучалина) Агриппина Ильинична
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Чучалин Илья
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1896
Рождение ребёнка
01.12.1896
Отец ребёнка: Богданов Павел Никитич
Рождение ребёнка
23.11.1900
Сын: Богданов Дмитрий Павлович
Отец ребёнка: Богданов Павел Никитич
Рождение ребёнка
09.01.1903
Отец ребёнка: Богданов Павел Никитич
Рождение ребёнка
14.10.1905
Отец ребёнка: Богданов Павел Никитич
Рождение ребёнка
29.09.1907
Дочь: Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Богданов Павел Никитич
Рождение ребёнка
27.02.1910 ст.
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Богданов Павел Никитич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Богданов Павел Никитич
Рождение ребёнка
17.01.1914 ст.
Сын: Богданов Григорий Павлович
Отец ребёнка: Богданов Павел Никитич
Рождение ребёнка
02.07.1916
Отец ребёнка: Богданов Павел Никитич
Рождение ребёнка
09.07.1918
Сын: Богданов Владимир Павлович
Отец ребёнка: Богданов Павел Никитич
Смерть
Неизвестно