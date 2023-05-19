Рудакова (Шатова) Наталья Матвеева
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти22.04.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Шатов Матвей Борисов
Мать: Шатова Елена Васильева
Бракосочетание
06.02.1856
Рождение ребёнка
1858
Сын: Рудаков (дорогов) Иван Семенов
Отец ребёнка: Рудаков Семен Николаевич
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Александра Семеновна
Отец ребёнка: Рудаков Семен Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рудаков (дорогов) Николай Семенов
Отец ребёнка: Рудаков Семен Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Посохина Елизавета Семеновна
Отец ребёнка: Рудаков Семен Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.04.1899
Причина смерти: воспаление легких