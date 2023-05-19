Рудакова (Шатова) Наталья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудакова (Шатова) Наталья Матвеева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

22.04.1899

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Шатов Матвей Борисов

Мать: Шатова Елена Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
06.02.1856

Муж: Рудаков Семен Николаевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Рудаков (дорогов) Иван Семенов

Отец ребёнка: Рудаков Семен Николаевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Александра Семеновна

Отец ребёнка: Рудаков Семен Николаевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудаков (дорогов) Николай Семенов

Отец ребёнка: Рудаков Семен Николаевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Посохина Елизавета Семеновна

Отец ребёнка: Рудаков Семен Николаевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
22.04.1899
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: воспаление легких
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