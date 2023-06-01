Александр Фомин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр Фомин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1789 г.р.

Мать

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Фома Кузьмин

Мать: Настасья

Смерть
Неизвестно