Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фома Кузьмин
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Василиса Фомина
Отец ребёнка: Фома Кузьмин
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Анна Фомина
Отец ребёнка: Фома Кузьмин
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Василиса Фомина
Отец ребёнка: Фома Кузьмин
Рождение ребёнка
1826
Сын: Василий Фомин
Отец ребёнка: Фома Кузьмин
Рождение ребёнка
1830
Сын: Александр Фомин
Отец ребёнка: Фома Кузьмин
Смерть
Неизвестно