Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фома Кузьмин

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Василиса Фомина

Отец ребёнка: Фома Кузьмин

Урсаево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анна Фомина

Отец ребёнка: Фома Кузьмин

Урсаево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Василиса Фомина

Отец ребёнка: Фома Кузьмин

Урсаево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1826

Сын: Василий Фомин

Отец ребёнка: Фома Кузьмин

Урсаево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1830

Сын: Александр Фомин

Отец ребёнка: Фома Кузьмин

Урсаево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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