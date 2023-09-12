Яблокова (Смирнова) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яблокова (Смирнова) Анна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1919

Дочь: Яблокова Текусса Михайловна

Отец ребёнка: Яблоков Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
18.03.1923

Дочь: Крылова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Яблоков Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Яблоков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Яблоков Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
30.09.1931

Сын: Яблоков Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Яблоков Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
24.11.1935

Дочь: Вейс Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Яблоков Михаил Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яблоков Михаил Николаевич

Смерть
Неизвестно
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