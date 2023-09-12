Яблокова (Смирнова) Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1919
Дочь: Яблокова Текусса Михайловна
Отец ребёнка: Яблоков Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
18.03.1923
Дочь: Крылова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Яблоков Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Яблоков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Яблоков Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
30.09.1931
Сын: Яблоков Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Яблоков Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
24.11.1935
Дочь: Вейс Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Яблоков Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно