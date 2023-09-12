Яблоков Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1892
Дата смертиОколо 1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1892
Рождение ребёнка
12.11.1919
Дочь: Яблокова Текусса Михайловна
Мать ребёнка: Яблокова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
18.03.1923
Дочь: Крылова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Яблокова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Яблоков Николай Михайлович
Мать ребёнка: Яблокова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
30.09.1931
Сын: Яблоков Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Яблокова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
24.11.1935
Дочь: Вейс Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Яблокова Анна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яблокова Анна Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
плотник, Кострома фабрика Ленина
Смерть
Около 1940