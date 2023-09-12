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Яблоков Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1892

Дата смерти

Около 1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1892

Отец: Мазанов Николай Лаврентьевич

Мать: Мазанова Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
12.11.1919

Дочь: Яблокова Текусса Михайловна

Мать ребёнка: Яблокова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
18.03.1923

Дочь: Крылова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Яблокова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Яблоков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Яблокова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
30.09.1931

Сын: Яблоков Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Яблокова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
24.11.1935

Дочь: Вейс Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Яблокова Анна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яблокова Анна Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
плотник, Кострома фабрика Ленина
Смерть
Около 1940
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