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Ковригин Василий Петрович

Место рождения

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

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Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Ковригин Петр Сиенович

Мать: Ковригина Ефросинья

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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