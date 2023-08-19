Ковригин Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Ковригин Петр Сиенович
Мать: Ковригина Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно