Некрасова (Гвоздева) Марья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Гвоздева) Марья Васильева

Место рождения

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Гвозднв Василий Иванович

Мать: не указана

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
27.01.1860

Муж: Некрасов Павел Петрович

Рождение ребёнка
04.07.1861

Сын: Некрасов (уткин?) Петр Павлович

Отец ребёнка: Некрасов Павел Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.09.1865

Сын: Некрасов Василий Павлович

Отец ребёнка: Некрасов Павел Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
дочь купца
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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