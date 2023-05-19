Некрасова (Гвоздева) Марья Васильева
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Гвозднв Василий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1860
Рождение ребёнка
04.07.1861
Сын: Некрасов (уткин?) Петр Павлович
Отец ребёнка: Некрасов Павел Петрович
Рождение ребёнка
02.09.1865
Сын: Некрасов Василий Павлович
Отец ребёнка: Некрасов Павел Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
дочь купца
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно