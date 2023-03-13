Офимья Ионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Офимья Ионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

1778 г.р.
1779 г.р.
1780 г.р.
1784 г.р.
1787 г.р.
1793 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Владимиръ

Отец ребёнка: Константинъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Константинъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Константинъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Константинъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Андрей

Отец ребёнка: Константинъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Иванъ

Отец ребёнка: Константинъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинъ

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