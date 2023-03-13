Офимья Ионова
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Владимиръ
Отец ребёнка: Константинъ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Константинъ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Константинъ
Рождение ребёнка
1784
Сын: Андрей
Отец ребёнка: Константинъ
Рождение ребёнка
1787
Сын: Андрей
Отец ребёнка: Константинъ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Иванъ
Отец ребёнка: Константинъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Константинъ