Пескишева (Лошкина) Анисья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пескишева (Лошкина) Анисья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1729 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Пескишев Василей Васильевич

Отец ребёнка: Пескишев Василей Никитич

Рождение ребёнка
1749

Сын: Пескишев Анисим Васильевич

Отец ребёнка: Пескишев Василей Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пескишев Василей Никитич

Смерть
Неизвестно
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