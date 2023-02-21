Пескишева (Лошкина) Анисья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Пескишев Василей Васильевич
Отец ребёнка: Пескишев Василей Никитич
Рождение ребёнка
1749
Сын: Пескишев Анисим Васильевич
Отец ребёнка: Пескишев Василей Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно