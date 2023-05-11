Поповъ Еремей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поповъ Еремей

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1780

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Поповъ Петръ

Мать: Попова Анна Петрова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Поповъ Алексѣй

Мать ребёнка: Попова Аксинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Поповъ Николай

Мать ребёнка: Попова Аксинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Макарова Фекла

Мать ребёнка: Попова Аксинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Попова Аксинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Самохина Екатерина

Мать ребёнка: Попова Аксинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Аксинья

Смерть
1848
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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