Поповъ Еремей
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Поповъ Петръ
Мать: Попова Анна Петрова
Рождение ребёнка
1808
Сын: Поповъ Алексѣй
Мать ребёнка: Попова Аксинья
Рождение ребёнка
1810
Сын: Поповъ Николай
Мать ребёнка: Попова Аксинья
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Макарова Фекла
Мать ребёнка: Попова Аксинья
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Попова Аксинья
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Самохина Екатерина
Мать ребёнка: Попова Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Аксинья
Смерть
1848