Шороховъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения30.11.1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1821
Отец: Шороховъ-Горшковъ Алексей
Бракосочетание
08.02.1846
Жена: Шорохова Феона
Рождение ребёнка
17.09.1847
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Шорохова Феона
Рождение ребёнка
15.07.1850
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Шорохова Феона
Рождение ребёнка
23.07.1853
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Шорохова Феона
Рождение ребёнка
20.10.1855
Сын: Шороховъ Яковъ
Мать ребёнка: Шорохова Феона
Рождение ребёнка
12.11.1860
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Шорохова Феона
Рождение ребёнка
08.03.1863
Сын: Шороховъ Ефимъ
Мать ребёнка: Шорохова Феона