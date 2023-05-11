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Шороховъ Иванъ

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

30.11.1821

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1821

Отец: Шороховъ-Горшковъ Алексей

Мать: Шорохова Авдотья Федорова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.02.1846

Жена: Шорохова Феона

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1847

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Шорохова Феона

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1850

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Шорохова Феона

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.07.1853

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Шорохова Феона

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1855

Сын: Шороховъ Яковъ

Мать ребёнка: Шорохова Феона

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1860

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Шорохова Феона

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.03.1863

Сын: Шороховъ Ефимъ

Мать ребёнка: Шорохова Феона

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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