(Егорова) Анастасія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Егорова) Анастасія

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

16.12.1869

Пол

Женский

Отец

1830 г.р.

Мать

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1869

Отец: Егоровъ Фокій

Мать: Егорова Анисія

Михайловка
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