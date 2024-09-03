Верещак Иван Фомич
Место рождения
Дата рождения1907
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Верещак Фома
Мать: не указана
Старомарьевский район, х. Терновый https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie64969344/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Призыв на военную службу
?.07.1941
по документам на Памяти народа
Пропал без вести (военное)
?.05.1943
дата выбытия - май 1943 https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie64969344/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagr... Показать все