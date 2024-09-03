Верещак Иван Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерещак Иван Фомич

Верещак Иван Фомич

Место рождения

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1907

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Верещак Фома

Мать: не указана

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Старомарьевский район, х. Терновый https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie64969344/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верещак Варвара Николаевна

Призыв на военную службу
?.07.1941
по документам на Памяти народа
Пропал без вести (военное)
?.05.1943
дата выбытия - май 1943 https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie64969344/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagr... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.