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Новиков Михаил Петрович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1822

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Новиков Пётр Александрович

Мать: Новикова Варвара Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1826
Москва, город федерального значения Москва
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