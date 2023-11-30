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Новиков Михаил Петрович
Новиков Михаил Петрович
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
1822
Дата смерти
1826
Пол
Мужской
Отец
Новиков Пётр Александрович
1797 г.р.
Мать
Новикова (Долгорукова) Варвара Ивановна
1794 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец:
Новиков Пётр Александрович
Мать:
Новикова Варвара Ивановна
Москва
, город федерального значения Москва
Смерть
1826
Москва
, город федерального значения Москва
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