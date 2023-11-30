Еритова Зоя Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еритова Зоя Михайловна

Место рождения

Глыбочка, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

10.06.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1911 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1936

Отец: не указан

Мать: Еритова Елизавета Титовна

Глыбочка, Шаблыкинский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
04.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
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