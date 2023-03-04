Орлова Окулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Орлов Иван Егорович
Отец ребёнка: Орлов Егор Захарович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Орлов Ефим Егорович
Отец ребёнка: Орлов Егор Захарович
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Орлов Егор Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орлов Егор Захарович
Смерть
После 1816