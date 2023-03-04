Орлова Окулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Окулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Орлов Иван Егорович

Отец ребёнка: Орлов Егор Захарович

Рождение ребёнка
1783

Сын: Орлов Ефим Егорович

Отец ребёнка: Орлов Егор Захарович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Орлов Василий Егорович

Отец ребёнка: Орлов Егор Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Егор Захарович

Смерть
После 1816
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