Орлов Егор Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Егор Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1758 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Орлов Иван Егорович

Мать ребёнка: Орлова Окулина

Рождение ребёнка
1783

Сын: Орлов Ефим Егорович

Мать ребёнка: Орлова Окулина

Рождение ребёнка
1793

Сын: Орлов Василий Егорович

Мать ребёнка: Орлова Окулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Окулина

Смерть
После 1816
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