Орлов Егор Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Орлов Иван Егорович
Мать ребёнка: Орлова Окулина
Рождение ребёнка
1783
Сын: Орлов Ефим Егорович
Мать ребёнка: Орлова Окулина
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Орлова Окулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Окулина
Смерть
После 1816