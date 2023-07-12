Мельников Андрей Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Мельников Семен Андреевич
Мать ребёнка: ??мельникова Анисья Евдокимовна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Глушакова Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: ??мельникова Анисья Евдокимовна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: ??мельникова Анисья Евдокимовна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Якушенко Лукерья Андреевна
Мать ребёнка: ??мельникова Анисья Евдокимовна
Беларусь, Могилевская область
Рождение ребёнка
1914
Сын: Мельников Климентий Андреевич
Мать ребёнка: ??мельникова Анисья Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно