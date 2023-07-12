Мельников Андрей Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Андрей Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Мельников Семен Андреевич

Мать ребёнка: ??мельникова Анисья Евдокимовна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Глушакова Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: ??мельникова Анисья Евдокимовна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Мельников Иван Андреевич

Мать ребёнка: ??мельникова Анисья Евдокимовна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Якушенко Лукерья Андреевна

Мать ребёнка: ??мельникова Анисья Евдокимовна

Беларусь, Могилевская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Мельников Климентий Андреевич

Мать ребёнка: ??мельникова Анисья Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ??мельникова Анисья Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
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