??Мельникова (Хлебаева) Анисья Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Хлебаев Евдоким Егорович
Мать: Матрена Сазоновна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Мельников Семен Андреевич
Отец ребёнка: Мельников Андрей Иосифович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Глушакова Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Мельников Андрей Иосифович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Мельников Андрей Иосифович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Якушенко Лукерья Андреевна
Отец ребёнка: Мельников Андрей Иосифович
Беларусь, Могилевская область
Рождение ребёнка
1914
Сын: Мельников Климентий Андреевич
Отец ребёнка: Мельников Андрей Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1973