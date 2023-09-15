??Мельникова (Хлебаева) Анисья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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??Мельникова (Хлебаева) Анисья Евдокимовна

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Место рождения

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд

Дата рождения

1882

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Хлебаев Евдоким Егорович

Мать: Матрена Сазоновна

Якушовка, Ново-Ельнянская волость, Чериковский уезд
Рождение ребёнка
1906

Сын: Мельников Семен Андреевич

Отец ребёнка: Мельников Андрей Иосифович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Глушакова Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Мельников Андрей Иосифович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Мельников Иван Андреевич

Отец ребёнка: Мельников Андрей Иосифович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Якушенко Лукерья Андреевна

Отец ребёнка: Мельников Андрей Иосифович

Беларусь, Могилевская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Мельников Климентий Андреевич

Отец ребёнка: Мельников Андрей Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Андрей Иосифович

Смерть
1973
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