Margolis Abraham
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1837
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Koval Rachel
Мать ребёнка: Sack Eva
Poland
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Margolis Minnie
Мать ребёнка: Sack Eva
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Margolis Bessie
Мать ребёнка: Sack Eva