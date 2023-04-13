Sack Eva — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиSack Eva

Sack Eva

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Около 1850 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Margolis Abraham

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Koval Rachel

Отец ребёнка: Margolis Abraham

Poland
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Margolis Abraham

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Margolis Abraham

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Margolis Minnie

Отец ребёнка: Margolis Abraham

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Margolis Bessie

Отец ребёнка: Margolis Abraham

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close