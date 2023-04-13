Sack Eva
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1837
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Koval Rachel
Отец ребёнка: Margolis Abraham
Poland
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Margolis Minnie
Отец ребёнка: Margolis Abraham
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Margolis Bessie
Отец ребёнка: Margolis Abraham