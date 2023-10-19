Сынков Иоанн Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Сынков Андрей Егорович
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Сынкова Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Сынкова Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Сынкова Дарья Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.03.1851
Дочь: Талалаева Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Сынкова Анна Афанасьевна
Печоры, Печорский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сынкова Дарья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно