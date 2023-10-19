Сынков Иоанн Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сынков Иоанн Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Сынков Андрей Егорович

Мать: Сынкова Федосья Игнатьевна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Сынков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Сынкова Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Сынкова Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Сынков Павел Иванович

Мать ребёнка: Сынкова Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.03.1851

Дочь: Талалаева Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Сынкова Анна Афанасьевна

Печоры, Печорский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сынкова Дарья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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