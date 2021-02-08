Черятьева (Кучер) Нина Никоноровна
Место рожденияСело Суворово Курганской области
Дата рождения13.12.1925
Дата смерти08.02.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1925
Отец: Кучер Никонор Яковлевич
Мать: Кучер Устинья Андреевна
Село Суворово Курганской области
Рождение ребёнка
11.07.1955
Дочь: Дутко Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: Черятьев Дмитрий Львович
Омская область, Марьяновский район, Москаленский зерносовхоз
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.2021
Московская область , Мытищинский район , пос. Птицефабрики