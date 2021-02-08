Черятьева (Кучер) Нина Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черятьева (Кучер) Нина Никоноровна

Место рождения

Село Суворово Курганской области

Дата рождения

13.12.1925

Дата смерти

08.02.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1925

Отец: Кучер Никонор Яковлевич

Мать: Кучер Устинья Андреевна

Село Суворово Курганской области
Рождение ребёнка
11.07.1955

Дочь: Дутко Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: Черятьев Дмитрий Львович

Омская область, Марьяновский район, Москаленский зерносовхоз
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черятьев Дмитрий Львович

Смерть
08.02.2021
Московская область , Мытищинский район , пос. Птицефабрики
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