Захаров Сергей Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Сергей Игоревич

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

01.08.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
06.11.2013

Дочь: Захарова Дария Сергеевна

Мать ребёнка: Баянова Елена Вячеславовна

Самара, Самара, Самарская область
Развод
2018

Жена: Баянова Елена Вячеславовна

Самара, Самара, Самарская область
Лев по гороскопу,хотел постоянно моего внимания, чтобы я его хвалила. 5 лет и я не смогла больше его терпеть.
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