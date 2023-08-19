Захаров Сергей Игоревич
Место рождения
Дата рождения01.08.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.2013
Дочь: Захарова Дария Сергеевна
Мать ребёнка: Баянова Елена Вячеславовна
Развод
2018
Лев по гороскопу,хотел постоянно моего внимания, чтобы я его хвалила. 5 лет и я не смогла больше его терпеть.