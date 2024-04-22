Чхало (Чхаленко) Гордей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1751
Дата смерти26.03.1812
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: Чхало Василий
Рождение ребёнка
Около 1775
Мать ребёнка: Чхало Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1778
Мать ребёнка: Чхало Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Чхало Авдотья Гордеевна
Мать ребёнка: Чхало Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1783
Мать ребёнка: Чхало Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
12.03.1786
Мать ребёнка: Чхало Ефросинья Ивановна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9F-RSD8-Y?i=326&cc=1503045
Рождение ребёнка
Около 1786
Мать ребёнка: Чхало Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: Чхало Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Чхало Осип Гордеевич
Мать ребёнка: Чхало Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Ткаченко Дарья Гордеевна
Мать ребёнка: Чхало Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Пухтий Ирина Гордеевна
Мать ребёнка: Чхало Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Чхало Илья Гордеевич
Мать ребёнка: Чхало Ефросинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чхало Ефросинья Ивановна
Смерть
26.03.1812