Чхало (Чхаленко) Гордей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чхало (Чхаленко) Гордей Васильевич

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

26.03.1812

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Чхало Василий

Мать: не указана

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Чхало Моисей Гордеевич

Мать ребёнка: Чхало Ефросинья Ивановна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Чхало Михаил Гордеевич

Мать ребёнка: Чхало Ефросинья Ивановна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Чхало Авдотья Гордеевна

Мать ребёнка: Чхало Ефросинья Ивановна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Чхало Павел Гордеевич

Мать ребёнка: Чхало Ефросинья Ивановна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
12.03.1786

Сын: Чхало Кирилл Гордеевич

Мать ребёнка: Чхало Ефросинья Ивановна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9F-RSD8-Y?i=326&cc=1503045
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Чхало Степан Гордеевич

Мать ребёнка: Чхало Ефросинья Ивановна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Чхало Герасим Гордеевич

Мать ребёнка: Чхало Ефросинья Ивановна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Чхало Осип Гордеевич

Мать ребёнка: Чхало Ефросинья Ивановна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Ткаченко Дарья Гордеевна

Мать ребёнка: Чхало Ефросинья Ивановна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Пухтий Ирина Гордеевна

Мать ребёнка: Чхало Ефросинья Ивановна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Чхало Илья Гордеевич

Мать ребёнка: Чхало Ефросинья Ивановна

Валява, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чхало Ефросинья Ивановна

Смерть
26.03.1812
Валява, Черкаська область
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