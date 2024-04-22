Чхало Ефросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧхало Ефросинья Ивановна

Чхало Ефросинья Ивановна

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

22.08.1804

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Чхало Моисей Гордеевич

Отец ребёнка: Чхало Гордей Васильевич

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Чхало Михаил Гордеевич

Отец ребёнка: Чхало Гордей Васильевич

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Чхало Авдотья Гордеевна

Отец ребёнка: Чхало Гордей Васильевич

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Чхало Павел Гордеевич

Отец ребёнка: Чхало Гордей Васильевич

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
12.03.1786

Сын: Чхало Кирилл Гордеевич

Отец ребёнка: Чхало Гордей Васильевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9F-RSD8-Y?i=326&cc=1503045
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Чхало Степан Гордеевич

Отец ребёнка: Чхало Гордей Васильевич

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Чхало Герасим Гордеевич

Отец ребёнка: Чхало Гордей Васильевич

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Чхало Осип Гордеевич

Отец ребёнка: Чхало Гордей Васильевич

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Ткаченко Дарья Гордеевна

Отец ребёнка: Чхало Гордей Васильевич

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Пухтий Ирина Гордеевна

Отец ребёнка: Чхало Гордей Васильевич

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Чхало Илья Гордеевич

Отец ребёнка: Чхало Гордей Васильевич

Валява, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чхало Гордей Васильевич

Смерть
22.08.1804
Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SH5-W?i=25&cc=4133834&cat=1017789
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close