Чхало Ефросинья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
Дата смерти22.08.1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1756
Рождение ребёнка
Около 1775
Отец ребёнка: Чхало Гордей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1778
Отец ребёнка: Чхало Гордей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Чхало Авдотья Гордеевна
Отец ребёнка: Чхало Гордей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1783
Отец ребёнка: Чхало Гордей Васильевич
Рождение ребёнка
12.03.1786
Отец ребёнка: Чхало Гордей Васильевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9F-RSD8-Y?i=326&cc=1503045
Рождение ребёнка
Около 1786
Отец ребёнка: Чхало Гордей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1789
Отец ребёнка: Чхало Гордей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Чхало Осип Гордеевич
Отец ребёнка: Чхало Гордей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Ткаченко Дарья Гордеевна
Отец ребёнка: Чхало Гордей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Пухтий Ирина Гордеевна
Отец ребёнка: Чхало Гордей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Чхало Илья Гордеевич
Отец ребёнка: Чхало Гордей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.08.1804
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-9SH5-W?i=25&cc=4133834&cat=1017789