Злобин Петр Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти25.12.1873
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852
Сын: Злобин Яков Петрович
Мать ребёнка: Злобина ?
Рождение ребёнка
До 1898
Мать ребёнка: Злобина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Злобина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Злобина ?
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Смерть
25.12.1873
Нолинск, Россия