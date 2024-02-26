Злобин Петр Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злобин Петр Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

25.12.1873

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Злобин Яков Петрович

Мать ребёнка: Злобина ?

Рождение ребёнка
До 1898

Сын: Злобин Михей Петрович

Мать ребёнка: Злобина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Злобин Роман Петрович

Мать ребёнка: Злобина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Злобина ?

Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Смерть
25.12.1873
Нолинск, Россия
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