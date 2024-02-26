Злобин Михей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злобин Михей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1898

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Репина Любовь Михеевна

Мать ребёнка: Злобина Евдокия Ивановна

Рождение
До 1898

Отец: Злобин Петр Филиппович

Мать: Злобина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погудина Александра Михеевна

Мать ребёнка: Злобина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Злобин Михаил Михеевич

Мать ребёнка: Злобина Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Злобина Евдокия Ивановна

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