Злобин Михей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1898
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Репина Любовь Михеевна
Мать ребёнка: Злобина Евдокия Ивановна
Рождение
До 1898
Отец: Злобин Петр Филиппович
Мать: Злобина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погудина Александра Михеевна
Мать ребёнка: Злобина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Злобина Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Злобина Евдокия Ивановна