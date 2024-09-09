(Перина) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Перин Александр Козьмин
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1870 ст.
Муж: Яков Афанасьевич
Рождение ребёнка
03.05.1871
Сын: Иоанн Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Афанасьевич
Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно