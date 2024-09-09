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(Перина) Мария Александровна

Место рождения

Озеро, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1811 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Перин Александр Козьмин

Мать: не указана

Озеро, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.01.1870 ст.

Муж: Яков Афанасьевич

Озеро, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1871

Сын: Иоанн Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Афанасьевич

Михайловка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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